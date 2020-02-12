РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 фев. Жители Королева смогут проголосовать на портале «Добродел» за благоустройство парка и пруда в деревне Костино, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Министерство благоустройства Московской области с 18 по 29 февраля проведет ежегодное рейтинговое голосование на портале «Добродел» по выбору функционального наполнения общественных территорий, планируемых к реализации в 2021 году.

«Жители Королева могут отдать свой голос за благоустройство территории парка у пруда «Усадьба А.Н. Крафта» «Костино». Она представлена в голосовании среди общественных территорий, подлежащих благоустройству», – говорится в сообщении.

Чтобы проголосовать, необходимо перейти на сайт «Добродел» в раздел голосования, выбрать на карте свой муниципалитет и выбрать общественное пространство, за благоустройство которого хотите проголосовать.