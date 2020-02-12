РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 12 фев. В среду в администрации подмосковного Домодедова обсудили особенности реализации лекарственных средств, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

На совещании присутствовали замглавы городского округа Домодедово Юлия Терещенко, начальник отдела по контролю за нелегальным оборотом наркотиков УМВД России по Подмосковью Михаил Рыжов, главный специалист-эксперт территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в Москве и Московской области Елена Горшкова и представители фармацевтических и медицинских учреждений Домодедова.

«До 29 февраля текущего года (2020 года - ред.) все организации и индивидуальные предприниматели (осуществляющие медицинскую и фармацевтическую деятельность – ред.) должны зарегистрироваться в системе мониторинга маркировки. До 15 февраля нужно отправить заявки в систему на получение регистратора выбытия лекарственного средства», – сказала Терещенко.

Она отметила, что регистратор выбытия потребуется организациям, осуществляющим оборот лекарств для медицинских целей, а не на продажу.

«При розничной продаже лекарственных средств вывод из оборота маркированных лекарств будет осуществляться через фискальный регистратор. В августе (2019 года - ред.) вступили поправки в ФЗ-54 о том, что появится новый вид фискальных накопителей для предпринимателей, занимающихся продажей маркированных товаров», – отметил представитель ГБУ Московской области «Мособлмедсервис» Денис Зайцев.

В рамках этого изменения предусмотрен льготный период на два года, который подразумевает замену фискальных накопителей на специализированные под выбытие маркированных товаров.

С 1 июля 2020 года в силу также вступит обязательная маркировка лекарственных средств.

«Хочу обратить внимание, что сейчас разрабатываются поправки в законодательство. В лицензионных требованиях фармацевтических и медицинских препаратов обязательно будет подключение к маркировке», – подчеркнула Горшкова.