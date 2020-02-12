РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 фев. Клуб активного долголетия планируют открыть в Люберцах в начале весны, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий отчитался перед населением Люберец по итогам работы в 2019 году.

«Уже в начале весны в Люберцах запланировано открытие клуба активного долголетия. Помещение для деятельности клуба расположено на цокольном этаже Люберецкого дома ветеранов», – сказал Ружицкий.

Проект «Активное долголетие» уже охватил почти две тысячи жителей городского округа Люберцы.

«Активное долголетие» – это 10 направлений бесплатных занятий: туристические поездки по Подмосковью, занятия скандинавской ходьбой, физкультурой, плаванием в бассейне, дыхательной гимнастикой, йогой, танцами, пением, творчеством, компьютерной грамотностью. Все это организовано в учреждениях культуры, спорта и комплексном центре социального обслуживания и реабилитации городского округа», – заключил Ружицкий.