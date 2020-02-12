РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. Жители Подольска попросили ускорить благоустройство парка «Березки» и сделать его пригодным для прогулок, в настоящее время это невозможно из-за навалов земли, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска на портале попросил взять под контроль благоустройство в парке «Березка» на улице Ватутина в микрорайоне Высотный. По его словам, с осени 2019 года там велись работы, практически всю землю вскопали, чем создали навалы земли. В парке постоянно грязь и мусор, там невозможно гулять. Он отметил, что парк находится в центре города, рядом три школы и детский сад, поэтому жителям хочется видеть его в ухоженном состоянии, чтобы можно было погулять по хорошим пешеходным дорожкам, посидеть на лавочках. Администрация Подольска рассмотрела обращение.

«Работы в парке «Березки» включили в программу благоустройства на 2020 год и выполнят в срок до 5 февраля 2021 года. В настоящее время проводится комплексное благоустройство лесопарка, в том числе устройство различных зон отдыха. В рамках проекта сделают санитарную обрезку деревьев, удалят больные и сухостойные деревья, сделают асфальтовое покрытие, восстановят и устроят газоны, сделают освещение, планировку грунта, установят памп-трека, малые архитектурные формы, заменят лавочки и урны», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Специальную велотрассу – памп-трек, представляющую собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащую ровных участков, начали обустраивать на территории лесопарка «Березки» в сентябре 2019 года и планируют завершить в сентябре 2020 года.

Велосообщество Подольска неоднократно обращалось в администрацию округа с просьбой оказать содействие в развитии велоспорта. Памп-трек предназначен как для начинающих, так и для опытных велогонщиков, и будет способствовать тренировке навыков управления велосипедом на различных поверхностях.

Протяженность велотрассы составит три километра. На участке соорудят дорожки для начинающих и профессионалов, а также для детей от 5 лет. Регулярные занятия на памп-треке повысят сноровку и улучшат здоровье, поскольку тренировки развивают ловкость, выносливость и укрепляют мышцы.