РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 фев. Порядка 60 тысяч подростков приняли участие в молодежных мероприятиях в Люберцах в 2019 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он отчитался перед населением Люберец по итогам работы в 2019 году.

«Порядка 240 разнообразных мероприятий для молодежи было организовано в городском округе Люберцы в 2019 году. В них приняли участие 59 тысяч подростков и молодых людей», – сказал Ружицкий.

Также он упомянул учащихся техникума имени Юрия Гагарина. На прошедшем в 2019 году открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» студенты завоевали 4 медали в компетенциях: «Обслуживание авиационной техники», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

«У нас активная, вовлеченная молодежь, и ее количество неуклонно растет. Отмечу наших юнармейцев, ряды которых продолжают пополняться. Отряды созданы на базе 16 школ и в них состоит более 300 молодых люберчан. По итогам 2019 года люберецкие юнармейцы вошли в десятку лучших по Московской области», – заключил Ружицкий.