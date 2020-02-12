РИАМО - 12 фев. В нынешнем году запланировано благоустроить 392 территории образовательных организаций, из них 253 дошкольные отделения, сообщил в среду на круглом столе в Мосгордуме заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Владимир Раздин.

В среду в Мосгордуме проходит круглый стол на тему «Новый стандарт благоустройства площадок дошкольных образовательных учреждений», организованный депутатом столичного парламента Маргаритой Русецкой.

«До прошлого года на все благоустроительные мероприятия в городе на образование выделялось 2,8 миллиарда рублей. Это были и школы, и колледжи, и детские сады. И они делились равномерно между округами. В этом году принято решение вот эти 2,8 миллиарда рублей отдать дошкольным учреждениям. <…> В 2020 году запланировано благоустройство 392 территорий, которое включает 253 дошкольных отделений», - сказал Раздин.

Он отметил, что комплексное благоустройство на 253 территориях дошкольных учреждений в течение пять лет не проводилось.