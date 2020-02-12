РИАМО – 12 фев. Максим Галкин поделился в Instagram видео со своей женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри, на кадрах семья шоумена марширует под музыку из «Звездных войн», сообщает Газета.ru.
Именно так жена и дети встречают Галкина, когда тот возвращается со съемок.
Видео, опубликованное в Instagram-аккаунте артиста, за несколько часов набрало свыше 2 миллионов просмотров. При этом под записью оставлено более пяти тысяч комментариев.
Пугачева и Галкин поженились в 2011 году, а в 2013 они стали родителями двойняшек.
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