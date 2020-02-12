РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 фев. В подмосковных Люберцах в минувшем году провели 550 спортивных мероприятий, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий отчитался перед населением Люберец по итогам работы в 2019 году.

«У жителей есть запрос на занятия физкультурой и спортом. Вовлекаются все возрастные группы: от детей до старшего поколения. В 2019 году мы провели 550 спортивных мероприятий, участие в которых приняли 110 тысяч жителей», – сказал Ружицкий.

Число видов спорта, развивающихся на территории городского округа, возросло с 63 до 70, а олимпийских – с 17 до 19. Кроме того, на территории спортивно-развлекательного кластера «Кореневский карьер» открылась гребная база. На территории стадиона «Балятино» в поселке Октябрьский построили универсальную хоккейную площадку.

На стадионе «Урожай» в поселке Томилино обустроено всесезонное футбольное поле с синтетическим газоном, позволяющее тренироваться и проводить соревнования практически в любую погоду.

«На территории округа проходят как спортивные соревнования, так и спортивные фестивали: «Мама, папа, я – спортивная семья», «День зимних и летних видов спорта», бесплатные массовые забеги «Побежали вместе!», организован клуб закаливания и зимнего плавания «Джентльмены удачи», – заключил Ружицкий.