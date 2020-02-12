РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Директор молодежного центра «Максимум» подписал договор о сотрудничестве с Подольским социально-спортивным институтом, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Договор о сотрудничестве молодежного центра «Максимум» и Подольского социально-спортивного института подписали директора организаций в музее спортивной славы 11 февраля.

«Данный договор предусматривает реализацию на территории округа социально-ориентированных программ и проектов, направленных на пропаганду и популяризацию общечеловеческих ценностей, формирование активной гражданской позиции, приобщение к идеям здорового образа жизни, а также вовлечение молодежи в общественную жизнь Подольска», - говорится в сообщении.

В рамках подписанного договора обе организации объединят методические и кадровые ресурсы для реализации поставленных целей.