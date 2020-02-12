РИАМО - 12 фев. Все работы по комплексному благоустройству территорий образовательных учреждений Москвы будут закончены к 2023 году, сообщил в среду заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Владимир Раздин.

В среду в Мосгордуме проходит круглый стол на тему «Новый стандарт благоустройства площадок дошкольных образовательных учреждений», организованный депутатом столичного парламента Маргаритой Русецкой.

«Перспектива такая, чтобы к 2023 году закончить комплексное благоустройство территорий всех образовательных организаций города Москвы», - сказал Раздин в ходе круглого стола.

Он отметил, что в системе московского образования находится более 4,2 тысячи территорий.