РИАМО - 12 фев. На юго-западе Москвы планируют построить многофункциональный деловой комплекс с собственным центром развития предпринимательства, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора Москвы.

Новый объект намерены построить по адресу: район Коньково, улица Миклухо-Маклая, владения 16/10. Здание запроектировано 16-этажным, его общая площадь составит порядка 48,4 тысячи квадратных метров. На строительство уже выдано разрешение.

«Здание построит инвестор. Срок действия разрешения на строительство – до июля 2022 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В здании оборудуют офисы для малых предприятий с предоставлением им юридического лица, также здесь разместятся магазины несетевой торговли, предприятия питания и другие вспомогательные помещения. Площадь арендуемых помещений нового объекта составит порядка 31,7 тысячи квадратных метров. Проект комплекса соответствует требованиям доступности для маломобильных граждан.

При это здание будет иметь собственную встроенную автостоянку на 256 машино-мест. Подъезд организуют с улиц Миклухо-Маклая и Академика Опарина. В рамках реализации проекта прилегающую территорию благоустроят, также здесь проведут комплексное озеленение.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства. В проверках делового комплекса в Коньково будут задействованы специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут различные испытания проводимых работ и применяемых материалов», – отметил Антосенко.