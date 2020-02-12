РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. В 2019 году в подмосковных Люберцах закупили оборудование в медучреждения почти на 280 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий отчитался перед населением Люберец по итогам работы в 2019 году.

«Люберецкие медучреждения в 2019 году были дополнительно оснащены оборудованием на 278 миллионов рублей. Население городского округа Люберцы постоянно растет, растет и потребность в кадрах. В прошлом году было привлечено 32 участковых терапевта и 7 участковых педиатров», - сказал Ружицкий.

По его словам, в текущем году необходимо привлечь 15 участковых терапевтов и 12 участковых педиатров. Есть острая потребность в узких специалистах: неврологах, отоларингологах, офтальмологах и кардиологах.

«В микрорайоне Новокрасково начала работу новая детская поликлиника на 150 посещений в смену, организовано 8 педиатрических участков. В поселке Октябрьский открыли новую подстанцию скорой помощи на три машино-места. В этом году в микрорайоне Самолет начнется строительство поликлиники для взрослого и детского населения на 540 посещений в смену с дневным стационаром», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что в 2019 году прошли ремонты на семи объектах здравоохранения: одна детская поликлиника, пять взрослых поликлиник в Люберцах, Томилине, Октябрьском и Малаховке и стационар №1.