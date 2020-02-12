РИАМО - 12 фев. В российских интим-магазинах может начаться нехватка товаров в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщает Газета.ru.

«Из-за коронавируса границы с Китаем закрыты, товар мы не можем получить», - сказал владелец сети магазинов «Розовый Кролик» Максимилиан Лапин.

Он добавил, что в его сети магазинов китайских товаров было немного, большая часть - из Америки, Европы и России, однако многие американские и европейские товары производили в Китае, поэтому в дальнейшем поставки могут прекратиться.

По его словам, проблема может стать особо острой, если эпидемия будет длиться год. В этом случае европейские и американские товары, производимые в Китае, исчезнут с витрин магазинов на этот период времени.

По прогнозам интернет-магазина IntimSHOP, проблема с ассортиментом товаров может начаться уже в марте. Его представители считают, что если карантин и ограничения в поставках китайских товаров к марту закончатся, то серьезных проблем не возникнет, в другом случае нужно будет заново оценивать ситуацию.