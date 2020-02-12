РИАМО - 12 фев. Информация о том, что рамки металлодетектора были неисправны в Чертановском районном суде Москвы, где экс-начальник управления автотранспорта ФСИН России Виктор Свиридов совершил самоубийство, не соответствует действительности, сообщил в среду сотрудник пресс-службы Мосгорсуда.

Свиридов покончил с собой сразу после оглашения ему приговора. Он проходил обвиняемым по делу о вымогательстве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в колонии строгого режима.

«В ряде СМИ и Telegram-каналов прошла информация о том, что при проходе подсудимого в здание суда не сработала рамка металлодетектора. Эта информация не соответствует действительности. Рамки были исправны утром и в течение дня. В настоящее время проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание Чертановского суда», - сказал собеседник агентства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Правоохранители выясняют, как Свиридов, который находился под подпиской о невыезде, смог пронести в суд оружие.

Адвокат погибшего отметил, что мужчина ожидал более мягкого приговора, потому что имел награды за ликвидацию Чернобыльской катастрофы, а также был тяжело болен — по некоторым данным, у него диагностировали рак четвертой степени.