РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Врачи-эндоскописты городской больницы №1 подмосковного Красногорска удалили новообразования пищеварительного тракта высокотехнологичным методом 28 пациентам, говорится в сообщении пресс-службы лечебного заведения.

Врачи-эндоскописты медучреждения удаляют новообразования пищеварительного тракта высокотехнологичным методом резекции слизистой оболочки с диссекцией в подслизистом слое. Такие операции широко не распространены и выполняются лишь в единичных медицинских учреждениях страны.

«Уже 28 пациентов прооперированы с использованием метода эндоскопической подслизистой диссекции. Недавно из отделения выписан пациент, которому таким образом удалили 3-сантиметровую доброкачественную опухоль. Сейчас он находится под наблюдением амбулаторного врача и в скором времени придет на контрольную гастроскопию», - говорится в сообщении.

По словам заведующего эндоскопическим отделением Красногорской горбольницы №1 Александра Вербовского, эндоскописты постоянно повышают свои профессиональные навыки, проходя ежегодные стажировки и обучаясь новым технологиям.

«В прошлом году нами внедрен метод эндоскопической подслизистой диссекции. Это удаление любых размеров опухоли, которая локализуется в поверхностных слоях стенки органа, единым блоком», - пояснил Вербовский.

Он отметил, что такой метод улучшает качество морфологической оценки удаленного препарата с точным стадированием онкологического процесса и значительно снижает риск рецидива опухоли.

«Преимуществом данной операции является ее малая травматичность. Больной может быть выписан из стационара уже на третьи сутки после операции. В настоящее время с уверенностью можно сказать, что метод подслизистой диссекции стал достойной альтернативой традиционным хирургическим вмешательствам», - добавил Вербовский.

Внедрение метода стало возможно благодаря современному оборудованию, закупленному по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».