РИАМО - 12 фев. Уголовное дело возбудили по статье «Халатность» после суицида бывшего главы управления ФСИН 71-летнего Виктора Свиридова в Чертановском районном суде Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Свиридов покончил с собой сразу после оглашения ему приговора. Он проходил обвиняемым по делу о вымогательстве и был приговорен к трем годам колонии строгого режима. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли наградное оружие.

«Следственными органами <…> по результатам доследственной проверки о смерти подсудимого в здании суда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ (халатность)», – сказала собеседник агентства.

В настоящий момент изъяты записи с камер видеонаблюдения. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима.

Также будет проверена работа установленных при входе в здание суда металлодетекторов, предназначенных для обнаружения запрещенных к проносу предметов.