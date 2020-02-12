РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 фев. Два новых детских сада на 400 мест открылись в городском округе Люберцы в 2019 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий отчитался перед населением Люберец по итогам работы в 2019 году.

«В 2019 году мы открыли два новых детских сада на 400 мест: это новый корпус детсада №1720 на 120 мест в поселке Красково, новый корпус детсада №16 «Самолетик» на 280 мест в Люберцах», – сказал Ружицкий.

В микрорайоне «Самолет» открыли инженерно-технологический лицей на 1,1 тысячи мест.

«Лицей является уникальной в своем роде образовательной организацией, реализующей программы инженерно-технологического, физико-математического и социально-экономического профилей. Профориентация детей начинается уже с пятого класса, помогая определиться с выбором будущей профессии как можно раньше», – подчеркнул Ружицкий.

По его словам, самая острая на сегодня проблема в образовании – вторая смена для 874 детей в семи школах.

«Благодаря финансовой поддержке из области в этом году мы откроем школу на 275 мест в поселке Малаховка, пристройку на 200 мест к кадетской школе, начнем строительство пристройки к школе №59 на 400 мест в Марусине. Введем ее 2021 году», – отметил Ружицкий.

Также приступили к проектированию школы на 700 мест в поселке Красково. Школа будет построена за счет средств инвестора в ближайшие два года.

При поддержке правительства Московской области в ближайшие годы планируется построить школу в поселке Октябрьский на 1,1 тысячи мест. Сейчас ведутся работы по оформлению земельного участка.

«В 2020 году мы введем в эксплуатацию еще 3 детских сада на 730 мест, из них 290 ясельных, и 3 школы на 3,7 тысячи мест в микрорайонах Самолет Зенино и Самолет Томилино», – уточнил Ружицкий.

По его словам, в 49 учреждениях образования провели ремонт общей стоимостью более 200 миллионов рублей. В трех школах – №№25, 47 и 59 – обустроили стадионы.