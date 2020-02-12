РИАМО - 12 фев. Сотрудники полиции задержали двух участников массовой драки со стрельбой в подмосковном Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы областного главка МВД России.

Инцидент произошел вечером 9 февраля в кафе «Звездочка» на Институтской улице, где отдыхали две группы мужчин – местные жители и приезжие из Средней Азии. Между отдыхающими возникла ссора, после чего последовала потасовка со стрельбой из травматического пистолета. Пострадавших доставили в больницу.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое участников драки, в результате которой пострадали граждане Средней Азии», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждены уголовные дела по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и статье 213 УК РФ «Хулиганство».

«Остальные участники конфликта устанавливаются», – добавила Петрова.