РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. На территории подмосковных Люберец в минувшем году демонтировали свыше двух тысяч незаконных объектов, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий отчитался перед населением Люберец по итогам работы в 2019 году.

«В 2019 году проводили демонтаж незаконных объектов - всего более двух тысяч. В их числе 1,9 тысячи рекламных и информационных конструкций», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также снесли 211 торговых точек. Кроме того, демонтировали 13 объектов пригородного сервиса и два торговых объекта.