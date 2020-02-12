РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Охранник спугнул вандалов, которые бесчинствовали в экопарке подмосковного Красногорска в ночь на среду, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В ночь на 12 февраля в экопарке «Губайловский» двумя молодыми людьми был совершен акт хулиганства. Хулиганы пытались сломать борта спортивной площадки и разбили окно в пункте проката. Предотвратил дальнейшую порчу имущества подоспевший через минуту охранник парка», - говорится в сообщении.

За вандальные и хулиганские действия действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«Если вы стали свидетелями подобных случаев или любых других проявлений вандализма, убедительно просим вас обращаться в полицию. Телефон службы спасения: 112, Красногорского отдела полиции: 8(498)568-18-22», - заключается в материале.