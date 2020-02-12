РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. В подмосковном Подольске реализовали около двух тысяч сертификатов на получение средств регионального материнского капитала за второго и последующих детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В своем обращении к жителям от 29 января 2020 года губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил дать возможность семьям получить средства регионального маткапитала по ранее выданному сертификату в течение двух лет. Так, семьи с двумя и более детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, смогут в течение двух лет получить денежную выплату в размере 50 тысяч рублей ежегодно.

«Выплату в 50 тысяч рублей можно получить в 2020 году и еще 50 тысяч – в 2021 году и реализовать их на любые цели при условии, если в семье родился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. В период с 2011 по 2016 годы родителями округа за рождение второго и последующего ребенка было получено более 8,6 тысячи сертификатов на региональный материнский капитал. На сегодняшний день реализовано около 2 тысяч сертификатов», – говорится в сообщении.