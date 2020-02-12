РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Более 110 работников бюджетной сферы получили квартиры в подмосковных Люберцах в минувшем году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий отчитался перед населением Люберец по итогам работы в 2019 году.

«В 2019 году 113 работников бюджетной сферы получили квартиры, из них 31 работник образования и 34 медработника. Обеспечена жильем 261 семья», - сказал Ружицкий.

Среди новоселов семья Голубевых, имеющая 13 детей, семья ветерана боевых действий, 81 семья очередников. Восемь семей было расселено из аварийного жилья, три семьи расселены в рамках развития застроенных территорий.

«24 квартиры приобретены на торгах и предоставлены детям-сиротам», - заключил Ружицкий.