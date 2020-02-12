РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 фев. Глава Балашихи Сергей Юров в среду отчитался об итогах работы администрации муниципалитета в прошлом году, муниципалитет по качеству городской среды вошел в десятку лучших среди городов России, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду на подведении итогов в администрации муниципалитета присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны и почетные жители Балашихи и другие. Все желающие могли смотреть трансляцию отчета в социальных сетях.

«Балашиха по итогам 2019 года заняла 12 место среди 65 городов Подмосковья, а в общероссийском рейтинге по качеству городской среды вошла в десятку лучших, обогнав такие крупные центры как Краснодар, Чебоксары, Новороссийск, Владикавказ, Владивосток, Саратов», – сказал Юров.

Он добавил, что они укрепили свои позиции и четко понимают, над чем еще стоит работать. По словам Юрова, одна из важнейших задач – обеспечить высокое качество жизни жителей, слышать и слушать людей, чтобы обеспечить доверие к власти, а также продолжить поступательное движение в экономике, здравоохранении, социальной сфере.

Юров также отметил, что в Балашихе была построена поликлиника в микрорайоне Заря, открыто диагностическое отделение в поликлинике в микрорайоне Гагарина, проведена реорганизация системы здравоохранения, построены 2 новые школы и детские сады, капитально отремонтированы 52 муниципальные и региональные дороги, возведена Салтыковская эстакада и три развязки на Горьковском шоссе, построены физкультурно-оздоровительные комплексы, комплексно благоустроены дворы с детскими и спортивными площадками, проведена реконструкция и благоустройство парков и скверов, 1,5 тысячи участников долевого строительства получили ключи от квартир.

По итогам 2019 года Балашиха стала одним из лидеров по качеству учебной подготовки школьников. Свыше 50 учеников по результатам ЕГЭ получили 100 баллов.

«В 2020 году будут построены новые школы, поликлиники, больницы, продолжится благоустройство дворов, обновление инженерных сетей бывших военных городков, водозаборных узлов. Все это сегодня делается, и работа будет продолжаться в нашем городе. В том числе благодаря поддержке нашего федерального правительства, нашего президента и губернатора», – заключил Юров.

Ранее губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в традиционном обращении к депутатам и жителям, которое состоялось в конце января, были озвучены основные итоги работы и задачи на будущее.