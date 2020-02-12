РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 фев. Три дома в составе проблемного жилого комплекса «Заречье» в поселке Малаховка подмосковных Люберец планируют достроить в 2020 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий отчитался перед населением Люберец по итогам работы в 2019 году.

«Для достройки ЖК «Заречье» в Малаховке дополнительно привлечен еще один инвестор. В первом квартале должны сдать один дом, еще два дома – в третьем квартале. Это позволит решить проблему 108 обманутых дольщиков», – сказал Ружицкий.

По его словам, в 2020 году стоит задача достроить шесть домов ЖК «Томилино». Также найден новый инвестор для решения проблем ЖК «Звезда Томилино».

Проходит экспертизу проектно-сметная документация для строительства жилого дома по адресу: поселок Октябрьский, улица Новая, дом №5А, 20 квартир этого дома будут переданы дольщикам.

«Для обеспечения жильем еще 30 дольщиков мы ищем нового застройщика для строительства дома по адресу: поселок Октябрьский, улица Первомайская, дом №20/1», – отметил Ружицкий.

В прошлом году в городском округе Люберцы введено в строй 295 тысяч квадратных метров жилья. В основном это жилые комплексы «Самолет Томилино», «Самолет Зенино», «Первый клубный» и микрорайон 1-1а.