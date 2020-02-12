РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 фев. Свыше 90 магазинов и предприятий бытового обслуживания открылись в Люберцах в 2019 году, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду он отчитался перед населением Люберец по итогам работы в прошлом году.

«В 2019 году в Люберцах открылись 94 объекта потребительского рынка, в их числе 44 магазина», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также открылись 28 предприятий бытового обслуживания и 22 объекта общественного питания.