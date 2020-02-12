РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. Власти подмосковного Подольска посчитали нецелесообразным переносить лавки на площади Славы, несмотря на наличие большого количества голубей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска на портале попросил перенести лавки на площади Славы подальше от проводов, на которых сидят голуби. Он отметил, что сидеть на лавках не представляется возможным, так как они полностью испачканы голубиным пометом. Представители администрации округа провели осмотр состояния лавок.

«Лавки находятся в удовлетворительном состоянии. На территории площади Славы постоянно находится большое скопление голубей в связи с тем, что их кормят жители. Провода уличного освещения расположены в стороне от лавок, в связи с чем голуби, которые сидят на проводах, не наносят никакого вреда малым архитектурным формам. Перенос лавок не целесообразен в связи с применением специализированной техники для уборки», – говорится в сообщении.

Однако голуби постоянно находятся на лавках. Сотрудники МБУ «ПКБ» ежедневно очищают лавки в местах скопления голубей, а также проводят разъяснительную работу с жителями о вреде скопления голубей на общественных пространствах.