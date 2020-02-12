РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 фев. Учащиеся 25 школ городского округа Мытищи приняли участие в окружном волонтерском форуме «Мы – мытищинская молодежь», сообщается на сайте администрации городского округа.

11 февраля в школе №26 Мытищ прошел окружной волонтерский форум «Мы – мытищинская молодежь». Это мероприятие, впервые организованное мытищинским школьным парламентом, направлено на популяризацию и развитие волонтерского движения среди школьников. В мероприятии приняли участие учащиеся 8-11 классов из 25 школ округа.

«В условиях гражданского общества, где постоянно приходится решать социально значимые проблемы, существование волонтерского движения является необходимостью. Поэтому своевременность и актуальность форума очевидна», – сказала начальник мытищинского управления образования Наталья Гречаная.

На сайте отмечается, что сначала с учениками поделились опытом специалисты управления по работе с молодежью администрации округа, представители общественных движений «Юнармия» и «Молодая гвардия Единой России», а также сами юные парламентарии, которые не первый год занимаются волонтерской деятельностью.

«Участники распределились по площадкам, где создавали свои социально-значимые проекты на темы: экологическое волонтерство, культурное волонтерство или art-волонтерство, аnimal волонтерство (животные), социальное волонтерство, медиа-волонтерство, волонтерство «Победы», событийное волонтерство», – говорится в сообщении.

Защита проектов – завершающий этап форума. Принимали проекты эксперты: начальник отдела планово-информационной работы и начальник отдела по реализации программ в сфере молодежной политики управления по работе с молодежью Николай Черный и Анна Андреева, а также главный эксперт отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования Светлана Снопкова. Теперь проекты будут дорабатываться, а потом воплощаться в жизнь. Организаторы надеются, что форум станет толчком к открытию волонтерских отрядов во всех образовательных организациях округа.