РИАМО – 12 фев. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что экономический рост в России должен стать более устойчивым и основательным, несмотря на внешние факторы, передает Газета.ru.

«Наша общая главная задача – сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учетом факторов внешних вызовов и рисков», – отметил российский лидер.

Он добавил, что высокий темп экономического роста является базовым условием для успешного социального развития, создания новых рабочих мест и повышения реальных доходов российских семей.

По словам президента, запас прочности финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. На сегодняшний день Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, а международные резервы составляют 560 миллиардов долларов.