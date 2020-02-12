РИАМО - 12 фев. Долю захораниваемых твердых бытовых отходов в Подмосковье планируют снизить с нынешних 95% до 50% к 2023 году, сообщил в среду исполняющий обязанности директора ГКУ Московской области «Дирекция по организации обращения с отходами» Владимир Мурашов.

«За 2018-2019 годы введено в эксплуатацию 50% КПО (комплексов по переработке отходов – ред.). В этом году остальные шесть мы планируем ввести. <...> Показатели к 2023 году - это снижение доли захораниваемых отходов с 95% до 50%. <...> Введение в эксплуатацию заводов по термическому обезвреживанию отходов (состоится - ред.) до конца 2022 года», - сказал Мурашов.

Он добавил, что на 93% контейнерных площадок в Подмосковье установлены специальные баки для раздельного сбора мусора.

Мурашов также сообщил, что до 2022 года на 10 мусорных полигонах планируется установить системы обезвреживания. Аналогичные системы уже действуют на пяти полигонах.

С 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. На контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.

Сколько жизней у мусора, или зачем сортировать отходы>>