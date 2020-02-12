РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. Специалисты учреждений молодежной политики Подольска рассказали прохожим о правилах безопасности в интернете, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 11 февраля специалисты Дворца молодежи, Дворца творчества молодежи, молодежного центра «Ровесник» и других учреждений провели акцию «Безопасный интернет».

«В рамках акции «Безопасный интернет» горожанам были представлены листовки и информационные брошюры, в которых рассказывается о грамотном пользовании интернетом и безопасности в нем», – говорится в сообщении.