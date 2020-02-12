РИАМО - 12 фев. В наземном транспорте столицы запустили кампанию по профилактике безбилетного проезда, в автобусах пяти маршрутов расклеили стикеры и плакаты с благодарностью добросовестным пассажирам, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Тематические плакаты также разместили на остановочных павильонах.

«Сегодня вход в наземный транспорт доступен во все двери. Это делает посадку в салон быстрее, а пассажиры экономят время в пути – до 25 минут по сравнению с системой, когда были турникеты. Сегодня число безбилетников на наземном транспорте составляет около 10 процентов. Вместе с тем в автобусах № 14, 93, 112э, 161 и 772 этот показатель заметно выше – именно здесь мы решили провести эту социальную кампанию», — рассказал директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков.

Пассажиров просят не забывать при каждой поездке прикладывать к валидаторам проездные билеты и социальные карты. Тематические плакаты и стикеры в салонах автобусов и на остановочных павильонах напомнят об этом.

Также можно получить особое письмо на свой телефон, наведя камеру на QR-код.

Оплатить проезд можно с помощью банковской карты, а также смартфоном с функцией бесконтактных платежей. Услуга доступна во всех автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах предприятия.

Предприятие напомнило, что ответственное отношение пассажиров к оплате проезда позволяет городу регулярно обновлять парк и совершенствовать инфраструктуру.