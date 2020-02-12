РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. В минувшем году в городском округе Люберцы в качестве самозанятых зарегистрировались три тысячи человек, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий отчитался перед населением Люберец по итогам работы в 2019 году.

«Три тысячи люберчан зарегистрировались в 2019 году в качестве самозанятых. Они имеют возможность легально вести свой бизнес. Ожидаем, что эта тенденция будет продолжена», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что в 2019 году Московская область стала одним из четырех пилотных регионов по внедрению налога на профессиональный доход.