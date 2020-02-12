РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 фев. Городской округ Люберцы участвует в шести национальных проектах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел отчет перед населением по показателям за 2019 год.

«Городской округ Люберцы участвует в шести национальных проектах. Это «Демография», «Образование», «Культура», «Экология», «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда». Перед нами стоит конкретная цель – обеспечение достойного уровня жизни жителей», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что экономика округа развивается. К примеру, бюджет программы финансовой поддержки в 2019 году увеличен с 6 до 7 миллионов рублей.

«Средняя зарплата за год выросла на 6% и составила 63 тысячи рублей», – заключил Ружицкий.