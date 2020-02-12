РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В парке имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске 1 марта пройдет конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица», участники пройдут со своими куклами парадом, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в соцсети «ВКонтакте».

«К участию в конкурсе на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица» приглашаются все желающие: индивидуальные авторы и творческие коллективы. Куклы примут участие в параде масленичных кукол, а на время проведения праздника их установят на центральной площадке. Победителей конкурса наградят памятными дипломами и ценными призами на городском празднике «Широкая Масленица» в парке культуры и отдыха имени Талалихина 1 марта в 13:00. Всем участникам конкурса вручат памятные дипломы и призы», - говорится в сообщении.

Высота куклы-чучела должна быть не менее 1,5 метра, кукла должна иметь устойчивую подставку. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии и имени автора, наименования его работы и контактного телефона, а также визитной карточкой с представлением куклы в стихах или прозе.

Основными критериями оценки будут верность традициям в изготовлении, оригинальность и яркая самобытность, необычный подход и использование нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, в том числе вторая жизнь обычных вещей.

Для подведения итогов конкурса комитет по культуре и туризму администрации округа создаст конкурсную комиссию из мастеров и преподавателей декоративно-прикладного творчества, руководителей фольклорных коллективов. Комиссия примет решение о победителях путем закрытого голосования. Она может учреждать поощрительные призы для авторов наиболее интересных кукол. Волонтеры праздника организуют открытое голосование, по итогам которого вручат приз «Зрительских симпатий».

Заявки на участие принимают до 25 февраля в комитете по культуре и туризму администрации округа на улице Большая Серпуховская, 41/1, третий этаж, или по электронной почте: kultura-podolsk@mail.ru.

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