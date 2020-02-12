РИАМО – 12 фев. Федеральная служба судебных приставов начала проверку по факту инцидента с самоубийством в Чертановском районном суде Москвы подсудимого — экс-начальника управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова, сообщает Газета.ru.

Свиридов покончил с собой сразу после оглашения ему приговора. Он проходил обвиняемым по делу о вымогательстве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в колонии строгого режима.

«Проводятся следственные действия уполномоченными органами», — сказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ управления ФССП России по Москве Татьяна Чулкова.

Ранее в СК сообщили, что по факту произошедшего начата доследственная проверка. Правоохранители выясняют, как Свиридов, который находился под подпиской о невыезде, смог пронести в суд оружие.

Адвокат погибшего отметил, что мужчина ожидал более мягкого приговора, потому что имел награды за ликвидацию Чернобыльской катастрофы, а также был тяжело болен — по некоторым данным, у него диагностировали рак четвертой степени.

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