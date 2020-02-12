РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. В ежегодном фестивале паралимпийского спорта в Котельниках приняли участие свыше 100 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ежегодный фестиваль паралимпийского спорта прошел в среду на базе спорткомплекса «Котельники» в рамках социального проекта «На урок - ВМЕСТЕ».

«В фестивале приняли участие более 100 человек различной возрастной категории. Данный фестиваль проходит в городе уже более пяти лет», - говорится в сообщении.

В дисциплинах «Боча», «Керлинг», «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Пауэрлифтинг» наравне с участниками с ограниченными возможностями могли посоревноваться гости и зрители фестиваля.