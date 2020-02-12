РИАМО - 12 фев. Спасатели в Москве сняли с дерева домашнего енота по кличке Маруся, животное сбежало из квартиры и провело на дереве несколько часов, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.

В МЧС обратились очевидцы, которые увидели, как животное забралось на высоту седьмого этажа по дереву, но не могло спуститься с него. На место ЧП прибыли сотрудники отряда «Спасрезерв». Сначала планировалось спуститься за Марусей с крыши близлежащего дома, но затем было решено использовать автоподъемник.

«Животное провело на дереве несколько часов и было сильно напугано. Самка енота совсем не хотела идти с нами на контакт, оказывала яростное сопротивление: вырывалась, кусалась, даже прокусила мне краги. Но это того стоило!» - сказал доброволец отряда «Спасрезерв» Максим Янков.

Марусю успешно сняли с дерева и передали хозяину.