РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 фев. Порядка 120 детей из Московской области приняли участие в конкурсе «Все дети талантливы», который прошел в Мытищах, сообщила директор Детской художественной школы имени Кольченко Александра Потемкина.

В среду в Детской художественной школе имени Кольченко в Мытищах прошел очный этап межзонального фестиваля-конкурса «Все дети талантливы». В конкурсе приняли участие воспитанники художественных школ и художественных отделений школ искусств из 20 муниципалитетов Московской области.

«Сейчас у нас проходит очный этап конкурса «Все дети талантливы». Тематика работ для конкурса – День победы. Ребятам дается 3 часа на создание работ. Мы специально выбрали такую обширную тему, чтобы не загонять детей в какие-то определенные рамки. Фестиваль проходит уже 6 лет. Мы стараемся, чтобы тематика каждый год была разная, не повторялась, чтобы детям было интересно. В заочном этапе у нас принимало участие около 200 детей, из них 120 попало на очный конкурс. Дети из 20 регионов области представили работы на конкурсе», – сказала директор Детской художественной школы имени Кольченко Александра Потемкина.

Она отметила, что в состав жюри конкурса входят художники городского округа Мытищи, преподаватели детских школ искусств. Они определят лауреатов фестиваля, по итогам которого будет выставка работ победителей. В качестве приза дети получат значок с надписью участника конкурса, грамоту лауреата или диплом участника и сюрприз – что-то полезное для рисования.