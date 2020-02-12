РИАМО - 12 фев. В прошлом году 1 миллион тонн раздельно собранных в Подмосковье отходов отправили на переработку вместо захоронения, сообщил в среду исполняющий обязанности директора ГКУ Московской области «Дирекция по организации обращения с отходами» Владимир Мурашов.

«На территории региона действуют семь региональных операторов. <...> Проект по раздельному сбору мусора выполнен на 61%. Это говорит о том, что в этом (2019 – ред.) году мимо захоронения (прошло – ред.), то есть до полигонов не доехало 1 миллион тонн отходов», - сказал Мурашов в ходе круглого стола в Мособлдуме.

Он отметил, что в ближайшие годы этот показатель планируется увеличить в несколько раз.

«В планах правительства Московской области довести этот показатель, то есть выделения вторичных материальных ресурсов из тех отходов, которые образует население, до 2-3 миллионов тонн в год», - добавил Мурашов.

По его словам, на объекты по обращению с отходами в Подмосковье поступает 11,3 миллиона тонн мусора в год. Из них 4,6 миллиона тонн поступает из Москвы.

С 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. На контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.