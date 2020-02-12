РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 в среду днем образовалась пробка длиной свыше 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Как следует из данных сервиса, на 15:00 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на садовое товарищество «Петрица». Средняя скорость движения составляет 5 километров в час.

Также заторы образовались на улицах Большая Серпуховская, Кирова, Матросская, Стекольникова, проспекте Ленина и других.