РИАМО – 12 фев. Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН России Виктор Свиридов, совершивший самоубийство в зале суда в Москве, был еще жив, когда приехала скорая помощь, однако спасти его медикам не удалось, сообщает kp.ru.

Сразу после оглашения приговора Чертановского суда Москвы Свиридов покончил с собой. Его приговорили к трем годам в колонии строго режима.

«Пострадавший был еще жив, когда приехали медики, но из-за большой кровопотери, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Врачи констатировали остановку сердца в 13:31», - сказал собеседник издания в скорой помощи.

В настоящий момент медики проверяют информацию о том, что ранее у Свиридова была обнаружена онкология.

Следственный комитет ранее начал доследственную проверку по факту произошедшего. Правоохранители выясняют, как Свиридов, находившийся под подпиской о невыезде, пронес оружие в здание суда.

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