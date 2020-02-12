РИАМО – 12 фев. Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН России Виктор Свиридов, совершивший самоубийство в зале суда в Москве, был еще жив, когда приехала скорая помощь, однако спасти его медикам не удалось, сообщает kp.ru.
Сразу после оглашения приговора Чертановского суда Москвы Свиридов покончил с собой. Его приговорили к трем годам в колонии строго режима.
В настоящий момент медики проверяют информацию о том, что ранее у Свиридова была обнаружена онкология.
Следственный комитет ранее начал доследственную проверку по факту произошедшего. Правоохранители выясняют, как Свиридов, находившийся под подпиской о невыезде, пронес оружие в здание суда.
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