РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. Представители крупных российских предприятий прошли обучение принципам производственной системы «Росатом» (ПСР) на «Фабрике процессов» ПАО «ЗиО-Подольск», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

ПСР – это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.

«Представители АНО «Федеральный центр компетенций» и ПАО «Газпром нефть» посетили ПАО «ЗиО-Подольск» для ознакомления с практическим опытом внедрения ПСР, а также прошли тренинг на «Фабрике процессов» – производственной площадке, где в режиме реального времени участники получают опыт применения инструментов производственной системы «Росатом», – говорится в сообщении.

Программа тренинга началась на «Фабрике процессов». В рамках деловой игры участники тренинга моделировали полный цикл сборки оборудования, которое производится на заводе, при помощи инструментов ПСР. Затем участники тренинга смогли увидеть практические результаты внедрения инструментов ПСР в производстве общей техники, оценили деятельность информационного центра как инструмента визуального управления подразделением.

«В вашем лице нам бы хотелось увидеть стратегического партнера. У вас получилось эффективно выстроить систему приоритетов развития ПСР. Вам удается, выполняя свою стратегию, добиваясь внутренней эффективности, вместе с тем расходовать очевидно наименьшее количество ресурсов на трансформацию», – отметил представитель ПАО «Газпром нефть» Евгений Булгаков.

По мнению участников обучения, опыт «ЗиО-Подольск» по внедрению производственной системы «Росатом» способен дать импульс к повышению эффективности работы любой организации.

Инструменты ПСР начали внедряться на «ЗиО-Подольск» в 2009 году. Результатом сотрудничества с японскими консультантами компании Toyota стала реализация двух проектов, благодаря которым производительность увеличилась более чем в два раза.

В 2017 году предприятие вошло в контур системного развертывания ПСР: помимо производственных проектов, руководители стали реализовывать личные ПСР-проекты, направленные на оптимизацию процессов, разработали дерево целей предприятия, показывающее вклад каждого сотрудника в достижение бизнес-показателей, организовали информационный центр генерального директора, обучение стало проводиться системно. В 2018 году заводу присвоили статус «Предприятие – Лидер ПСР».