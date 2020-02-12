РИАМО - 12 фев. В доме правительства Московской области в среду подвели итоги работы по сбору и переработке электронных отходов в прошлом году, также состоялась IV церемония награждения победителей экологической программы «Школа утилизации: электроника», передает корреспондент РИАМО.

«Я благодарю всех, кто принял участие в акции. С каждым годом вас становится все больше, растут объемы сбора и переработки утильной электроники. Не менее отрадно то, что сами производители техники, в том числе и мировые лидеры, начинают осознавать свою ответственность за окружающую среду. Партнерами многих экологических проектов в Подмосковье являются производители с мировыми именами, такие как Samsung и Hitachi», - сказал зампред правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он отметил, что в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника» собрано и отправлено на переработку более 1 тысячи тонн утильной техники.

В номинации «Лидеры программы «Школа утилизации: электроника» среди муниципальных образований Московской области первое место занял Рузкий городской округ, сдавший 35 тонн электроники, второе место занял Коломенский городской округ, тройку лидеров замкнул городской округ Бронницы.

В новой номинации «Эковолонтер года» победил автор проекта «Давайте уберем», который анонимно находит и собирает мусорные отходы из лесов, с берегов водоемов и в других различных местах. Кроме того, он снимает интересные видеоролики при нахождении новых свалок. Приз получил его друг экоактивист, актер театра и кино Андрей Финягин.

«В этом проекте нет ни грамма самопиара. И это очень круто. И автор этого проекта говорит всем нам: друзья мои, на моем месте может быть каждый. Вот такой неизвестный солдат за экологию и за чистоту нашей планеты», - заявил Финягин.

Первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн наградил победителей в номинации «Лидеры программы «Школа утилизации: электроника» среди школ Московской области с численностью более 600 учащихся. Так, лучшим в этой номинации стала Биокомбинатовская средняя школа городского округа Лосино-Петровский, второе место занял лицей номер 12 городского округа Химки, третье место — лицей номер 6 городского округа Дубна.

Селковская школа из Сергиево-Посадского городского округа в третий раз стала лидером в номинации «Лидеры программы «Школа утилизации: электроника» среди школ Московской области с численностью до 600 учащихся. Кроме того, второе место в этой номинации заняла гимназия номер 8 городского округа Дубна, а Сынковская школа Подольска попала на третье место.

Лидерами программы среди учреждений здравоохранения стали Коломенская центральная районная больница, Красногорская городская больница №2, а также поликлиника №5 Мытищинской городской клинической больницы.

Первый замминистра имущественных отношений Подмосковья Алексей Вьюрков также наградил победителей в номинации «Лидеры программы «Школа утилизации: электроника» среди органов власти Московской области. Лидерами в этой номинации стали министерство строительного комплекса региона, которое сдал на переработку 12 тонн, Главное управление ЗАГС Подмосковья (собрано 10 тонн утильной техники), а также министерство имущественных отношений Подмосковья (5 тонн).

Все победители программы получили призы от Фонда рационального природопользования, детского интерактивного центра «Экспонариум» и музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», а также ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани».