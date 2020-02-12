РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 фев. Спортсменка из Люберец Анастасия Шкуратова стала призером Всероссийских соревнований по легкой атлетике, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

10 и 11 февраля в Адлере Краснодарского края проходили Всероссийские соревнования памяти Анатолия Лунева по легкой атлетике в метательных дисциплинах. В турнире приняли участие более 200 спортсменов.

«Воспитанница люберецкой спортивной школы олимпийского резерва Анастасия Шкуратова стала третьей в метании молота среди юниорок до 23 лет. Поздравляю Анастасию с достойным результатом и желаю новых побед», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что результат спортсменки составил 57 метров и 47 сантиметров.