РИАМО – 12 фев. Власти России намерены распространить социальные контракты на всю страну с 2021 года, в пилотном проекте участвует 21 субъект РФ, передает Федеральное агентство новостей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию поручил улучшить принцип работы соцконтрактов для малоимущих. В рамках соцконтракта государство предоставляет гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытию собственного дела. Сумма средств, которая сейчас предусмотрена на контракты, — более 7 миллиардов рублей.

«Отмечу сразу, что мы сейчас уже с Минфином пришли к пониманию, что необходимо значительное увеличение этой суммы, начиная с 2021 года», — сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Сумму средств на соцконтракты планируют увеличить на 22 миллиарда рублей.