РИАМО - 12 фев. Правительство Москвы намерено создать еще 40 километров выделенных полос на дорогах столицы в 2020 году, сообщает РИА новости.

«Выделенки» – это мировая практика, и в Москве они доказали свою эффективность», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что с помощью выделенных полос общественный транспорт находится в приоритете, позволяющем избежать до 90% причин сбоев и задержек в движении, а число аварий на «выделенках» сокращается до 25%.

По словам Ликсутова, городские автобусные экспресс-маршруты с начала этого года перевезли около 6 миллионов людей. Ими пользуются 180 тысяч пассажиров ежедневно.

Он отметил, что экспрессы хорошо используются в качестве альтернативы метро. Они позволяют быстро добраться из дальних районов города в центр. Также автобусы перевозят пассажиров между станциями метро, МЦК и МЦД, а интервал между ними в час пик – не больше 10 минут.

Экспресс-автобусы достаточно быстрые, так как они едут по выделенным полосам с минимальным количеством остановок. В Москве насчитывается 14 таких маршрутов.