РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. Спортивный турнир по волейболу среди мужчин проведут в Подольске 22 февраля, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

«Многопрофильный центр культурных, социальных, спортивных программ и проектов» приглашает всех желающих принять участие в турнире по волейболу среди мужчин (формат 4 на 4), посвященном Дню защитника Отечества. Мероприятие пройдет 22 февраля и начнется в 10:00», – говорится в сообщении.

Турнир состоится по адресу: улица проспект Юных Ленинцев, дом №84В. Узнать подробности можно по телефону: 8(916)928-77-67.