РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Школу с широкими окнами и стенами с цветными акцентами планируют построить в поселке Нахабино Красногорска, говорится в сообщении комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Архитектурно-художественное решение школы интерпретирует тему функционализма, сочетая разноформатные широкие окна и большие оштукатуренные плоскости стены с цветными акцентами. В зоне вестибюля и главной входной группы сделано сплошное остекление, а сам объем, декорированный вверху гигантскими цифрами, вынесен на круглые опоры, создавая навес», – говорится в сообщении.

Современная школа с пристроенным детским садом появится рядом с рабочим поселком Нахабино. Оригинальное архитектурное решение поддержано рабочей группой архитектурной комиссии Московской области.

«Школа на 900 мест с блоком детского сада на 150 мест спроектирована с учетом принципов безбарьерной среды, входы организованы с уровня земли. Большие плоскости остекления позволят использовать максимум дневного освещения и создадут комфортные рекреационные пространства для учеников», – сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

В качестве фасадных материалов планируется использовать штукатурку, фиброцементные панели и керамогранит. Проектировщиком выступило ООО «СПА Проект».

«Представленное решение абсолютно современное, школа и детский сад в комплексе смотрятся цельно, удачно развивают тему архитектуры 1970-х годов. Рабочей группой представленная концепция была поддержана единогласно», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.