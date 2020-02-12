РИАМО - 12 фев. Следственным комитетом инициирована доследственная проверка по факту гибели подсудимого в Чертановском районном суде Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

В ходе заседания суда обвиняемый в вымогательстве экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде», - рассказала Иванова.

В СК также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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