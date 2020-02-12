РИАМО - 12 фев. В Московской области на шесть месяцев выделили более 157 миллионов рублей на организацию отлова и содержания безнадзорных собак, после отлова животных сначала доставляют в приют, а затем помещают на карантин, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На мероприятия по отлову, содержанию и оказанию ветеринарных услуг животным без владельцев на первое полугодие 2020 года из регионального бюджета выделено более 157 миллионов рублей. Это на 20 миллионов рублей больше, чем на аналогичный период прошлого года», - сказал глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что в прошлом году сумма субсидий на такие мероприятия на весь год составила порядка 260 миллионов рублей.

Процедура отлова происходит таким образом: животные, не имеющие владельца, доставляются в приют, где осматриваются ветеринарными специалистами, после чего помещаются на десятидневный карантин.

Когда время карантина заканчивается, животные обрабатываются против экто- и эндопаразитов, вакцинируются против бешенства, потом их чипируют, стерилизуют и после передержки выпускают в прежнюю среду обитания.

Наибольшее количество отловленных животных в 2019 году было в Подольске - выловлено 2,5 тысячи собак, Коломенском округе -1,4 тысячи, в Балашихе – более 1 тысячи, Одинцовском округе - 868, округе Воскресенск - 765.

В округе Серпухов выловили 657 животных, в Пушкинском округе - 645, в Наро-Фоминском городском округе - 588, Сергиево-Посадском - 555, Богородском округе - 548.